VistaNews.ru


Космонавт Мисуркин играл в теннис водяной каплей в условиях невесомости

Вчера, 22:35

Александр Мисуркин, находясь на МКС, поиграл в теннис водяной каплей в невесомости, а также провел другие космические эксперименты.

В частности, космонавт записал видео, где занялся космическими экспериментами, применив в них статическое электричество и воду.

Мисуркина волновал вопрос, возможно ли управлять движением жидкости при условии невесомости и как. Создав каплю воды, он продемонстрировал ее поведение при попадании на зеркало или на плоскость с покрытием, что отталкивает воду. В первом случае шарик из воды прилип к поверхности, во втором — стал отпрыгивать. Так у космонавта получилось "сыграть" в теннис в космосе.

В продолжении исследования покоритель космоса образовал электрическое поле и, используя обычную пластиковую трубочку и лист бумаги, выявил его влияние на шарики из воды и пенопласта.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.