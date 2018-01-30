Космонавт Мисуркин играл в теннис водяной каплей в условиях невесомости

Вчера, 22:35

Александр Мисуркин, находясь на МКС, поиграл в теннис водяной каплей в невесомости, а также провел другие космические эксперименты.

В частности, космонавт записал видео, где занялся космическими экспериментами, применив в них статическое электричество и воду.

Мисуркина волновал вопрос, возможно ли управлять движением жидкости при условии невесомости и как. Создав каплю воды, он продемонстрировал ее поведение при попадании на зеркало или на плоскость с покрытием, что отталкивает воду. В первом случае шарик из воды прилип к поверхности, во втором — стал отпрыгивать. Так у космонавта получилось "сыграть" в теннис в космосе.

В продолжении исследования покоритель космоса образовал электрическое поле и, используя обычную пластиковую трубочку и лист бумаги, выявил его влияние на шарики из воды и пенопласта.