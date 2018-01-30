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Ученые накормят космонавтов NASA фекалиями

Вчера, 22:02

Ученые NASA сообщили, что астронавты будут питаться в космосе продуктами отходов человека - фекалиями. Именно такую систему переработки этих веществ в пищевые элементы разработают специалисты из Пенсильвании.

Согласно теории экспертов Пенсильвании, человеческие фекалии могут нести огромный запас энергии, что так необходимо в условиях космического пространства астронавтам на корабле. Ведь люди теряют большое число калорий, пребывая в условиях невесомости. Именно это обстоятельство стало толчком для новых радикальных исследований учеными.

Теория специалистов из Пенсильвании о методах переработки человеческих фекалий в пищевое сырье очень понравилась сотрудникам NASA. Они всячески обещали помогать коллегам в работе, так как заинтересованы в результате. Стало известно, что полученные продукты для пищи астронавтов из фекалий будут иметь привлекательный вид, но о вкусе и запахе пока не сообщается.


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