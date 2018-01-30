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Дмитрий Рогозин рассказал о новых роботизированных проектах России

Вчера, 21:45

Российский государственный деятель Дмитрий Рогозин сообщил о новых проектах, которые связаны с разработкой роботов. Человекоподобные роботы будут разработаны для выполнения различных действий и операций в космосе.

Также существует техника, которую назвали «спящими роботами». Они реагируют лишь при приближении опасности или противника. Но применять ли вооружение в таких случаях или нет, решает только живой человек. Рогозин добавил, что такие нано-роботы очень помогут при охране границ Российской Федерации и для выполнения таких операций, которые являются опасными для жизни и здоровья человека.

Дмитрий Рогозин уточнил, что все роботы будут повторять движения так, как будто это реальный человек, а управление ими будет доступно непосредственно с Земли. Эксплуатация корабля «Федерация» планируется в 2021 году, а испытание новых роботов – в 2022-м.


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