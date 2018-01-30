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Ученые: Панды-вегетарианцы чувствуют горечь

Вчера, 21:06

Стало известно, что в процессе перехода от мясной диеты к растительной панды стали лучше различать горький вкус. К такому выводу пришли исследователи после изучения группе генов TAS2R.

Китайские ученые нашли причину распознавания пандами горького вкуса. Такую возможность животным предоставил эволюционный скачек и перерождение гена TAS2R, который в науке считается «геном горечи». Известно, что исследователи обращали внимание на разные виды животных, однако наиболее интересными оказались панды.

Так, хищные виды имеют в геноме от 10 до 14 TAS2R, а травоядные – 16. Таким образом, ученые подтвердили факт мутации вкусовых рецепторов панд и их усовершенствовании на сегодняшний день. При этом вкус к горькому у панд все же немного слабее, чем у большинства травоядных, имеющих более долгую историю.


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