Ученые: Женщины играют в шахматы лучше мужчин

Вчера, 21:03

Британские ученные пришли к выводу и сообщили о том, что женщины играют в шахматы лучше мужчин. О данном событии сообщает пресс-центр Шеффилдского университета.

Ученные-психологи считали, что женщинам сложно избежать стереотипов о том, что мужчины играют в шахматы лучше. Но согласно последним исследованиям, все доказательства обернулись в обратную сторону. Результаты более чем 160 тысяч игроков показали, что стереотипы совсем не влияют на успехи женщин-шахматисток.

Во время своего исследования ученные использовали данные за 2008 – 2016 года. Шахматистки в несколько раз больше побеждали в турнирах нежели мужчины, хотя рейтинг шахматистов оказался существенно више.