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Ученые: Шекспир не был основным автором пьесы «Эдуард III»

Вчера, 20:53

Австралийские филологи совместно с графологами оборонного института сделали сенсационное заявление. По мнению ученых, Уильям Шекспир не был основным автором самой загадочной пьесы «Эдуард III».

Ранее в научном сообществе уже появлялись версии об участии в написании пьесы английского драматурга Томаса Кида, который всегда в современных исследованиях находился в тени великого Шекспира. Теперь австралийские эксперты, скрупулезно проанализировав текст подлинника, заявили, что из 19 сцен объемной пьесы Шекспир написал только пять. Еще две сцены написаны совместно.

Ученые в своем исследовании применили метод нейролингвистических маркеров, который определяет характерный стиль того или иного автора произведения. Однако предоставленный австралийцами доклад вызвал неприятие в среде шекспироведов. По их мнению, пьеса написана «одной рукой» и рука эта принадлежит Шекспиру, который не допустил бы соавторства при написании столь значимой исторической пьесы. Существует также ряд конспирологов, которые считают, что произведение написал Кристофер Марло.


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