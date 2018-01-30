Какое расстояние разделяет пришельцев и людей? Мнение Поупа, оценка Уоринга

Вчера, 21:12

Специалисты в области уфологии заявили, что пришельцы от Земли на таком расстоянии, что до них можно долететь только за 20 миллионов лет. Их координаты не уточняются. Эксперты только отмечают, что в связи с таким большим расстоянием бояться инопланетян не стоит. Скорее всего, если у внеземных существ и были некие захватнические намерения, то они просто до Земли и сами не добрались. Вероятнее всего, жители других планет даже не знают о людях, учитывая крайнюю сложность определения обитаемости.

Исходя из современных научных методов, которые практикуются специалистами из NASA, Европейского космического агентства и других влиятельных организаций, условно «живым» может считаться мир, где имеется в том или ином виде вода. Однако проверить эти данные ввиду отсутствия необходимых механизмов с высокой точностью, не возможно. Даже в случае, если инопланетные способы гораздо совершеннее, невелика вероятность, что пришельцы действительно скоро нас найдут и выйдут на контакт.

Частично подтверждает мнение о том, что инопланетяне достаточно далеко от Земли, и британский уфолог Ник Поуп, ранее работавший на Министерство обороны Соединённого Королевства. Именно он ранее занимался расследованиями того, насколько вероятна угроза проникновения инопланетян на нашу планету.

Эксперт отмечает, что вероятнее всего пришельцы не смогут в ближайшие лет десять как минимум это сделать. Он отмечает, что это не позволит очень большое расстояние, поскольку внеземная цивилизация, скорее всего, расположена не менее, чем в другой галактике. Соответственно, максимум, что доступно для них – это отправить некий исследовательский зонд, который будет наблюдать со стороны. Ни о каких угрозах речи со стороны пришельцев речи быть ни в коем случае не может.

Совершенно другое мнение у популярного уфолога Скотта Уоринга. Данный эксперт пребывает в уверенности, что инопланетяне постоянно посещают Землю, делая открыто.

Он заявил, что внеземные существа либо живут на одной из планет Солнечной системы, либо прилетают сюда, пользуясь телепортами, переносящими через космическое пространство на недоступной для наших механизмов скорости. Скотт Уоринг отмечает, что, скорее всего, инопланетяне могут напасть на нашу планету, имея захватнические цели.