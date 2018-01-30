Косметологи выявили еще одну пользу уколов ботокса

Вчера, 20:14

Косметологи выявили еще одну неожиданную пользу от ботокса, которая заключается в уменьшении сального блеска лица.

Специалисты из США выяснили, что инъекции ботулотоксина оказывают парализующее действие на мышцы лица, что сопровождается уменьшением выделения пота и кожного сала железами, и уменьшением сального блеска.

Инъекции ботулотоксина (нейротоксина белковой природы, который вырабатывается бактериями Clostridium botulinum) традиционно используется с целью разглаживания морщин, и для лечении неврологических заболеваний, связанных с напряжением мышц. Недавно выяснилось, что данные инъекции понижают уровень выработки кожного сала в эпидермисе, убирают жирный блеск, что особенно заметно в Т-зоне лица (на носу, подбородке и на лбу над бровями). При этом, искусственно вызванная парализация мышц приводит к снижению потливости в областях, затронутых ботоксом.

Однако, несмотря на такие достоинства применения, злоупотреблять инъекциями данного препарата не следует, ведь парализуются мышцы, что может в дальнейшем оказать негативное влияние на мимику лица.