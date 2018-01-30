Ученые сообщили причину доверчивости людей к незнакомцам

Вчера, 20:03

Психологи назвали причины, по которым люди испытывают доверие к незнакомцам. Американские ученые провели уникальный эксперимент и результаты привели их к шокирующим заключениям.

Представители общества все чаще доверяют незнакомцам. Это обстоятельство насторожило психологов, ведь также нередки случаи, когда доверчивых людей обманывают. Ученые из Нью-Йорка решили вплотную заняться вопросом изучения причин доверчивости людей к абсолютным незнакомцам. В ходе работы психологи провели интересный эксперимент. Они пригласили 90 добровольцев. Вся процедура занимали три этапа.

В первой стадии людям показывали фото оппонентов, которым они согласились бы отдать свои финансы. При этом во время передачи сумма вырастала в несколько раз. Вторая стадия эксперимента проводилась с аналогичными условиями, только фото людей, которые предлагались добровольцам, имели некоторые изменения внешности. Специалисты намерено предварительно использовали фотошоп. Оказалось, что люди отдали во второй раз предпочтение тем кандидатам, которые были максимально похожими с предыдущими снимками.