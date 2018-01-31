Ученые разработали новый тип молекулярной мышцы, реагирующей на свет

Сегодня, 03:30

Ученые разработали новый тип молекулярной мышцы, реагирующей на источник света и поднимающей при этом груз.

Специалисты из Вашингтонского университета создали молекулярную мышцу, которая при воздействии света способна сокращаться, при этом поднимая небольшой груз. Ученые создали новый полимер, который под воздействием источника света меняет свою форму или окраску. С их использованием эксперты разработали подвижные конструкции, меняющие свою форму после различных реакций окисления и восстановления в растворе, в котором они находились. Впоследствии ученые смогли добиться того, что полимер смог растягиваться и сокращаться вне специального раствора.

Дальнейшим этапом стало подтверждение факта изменения свойств полимера и одновременного совершения какой-либо работы. Ученые прикрепили к разработке при помощи изоленты груз в 20 миллиграмм, направили на полимер синий цвет, и через пять часов зафиксировали смещение груза на несколько сантиметров.

В дальнейшем ученые планируют разработать более прочный материал, который сможет поднимать большие грузы за более короткий период времени, а также попытаются разработать новый способ управления изобретением при помощи электродов, что станет полезным при создании протезов.