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Ученые на дне Тихого океана обнаружили пирамиду из Атлантиды

Вчера, 20:30

Уфолог Скотт Уоринг заявил, что в водах Тихого океана находится затонувший НЛО. Однако после длительного изучения ученые пришли к выводу, что постройка больше похожа на пирамиду, а подобные гигантские пирамиды находились только в утопленном государстве Атлантида.

Аргентинцу Марсело Игазуста удалось на видеотрансляции Google Earth обнаружить огромную постройку, которая на первый взгляд напоминает пирамиду. Находкой заинтересовались ученые, которые с уверенностью подтвердили, что на дне Тихого океана кроется самая настоящая пирамида. Согласно оценкам специалистов, древняя постройка может иметь длину от 14 до 18 метров и принадлежать затонувшей цивилизации Атлантиде.

Сказочная Атлантида на сегодня является древнегреческим мифом, а само название означает Остров Атласа. Впервые Атлантида упоминается философом Платоном. Известно, что древнее государство и ее жители подверглись гневу богов и были полностью погружены в океан.


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