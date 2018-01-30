Сырое яйцо в кофе и минус 1 килограмм в неделю. Ученые установили новый вид диеты

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Американские специалисты в области диетологии указали ещё один вариант, как убрать лишние килограммы. Речь идёт о кофе по утрам, куда добавляется сырое яйцо. Эксперты отмечают, что сальмонеллёз от него не наступит, поскольку при попадании в горячий напиток происходит нейтрализация бактерий. Однако стоит отметить, что только кофе питаться ни в коем случае нельзя. Это может быть исключительно, как добавка к рациону.

Эксперты предупреждают об опасности в целом различных монодиет, то есть, тех, где только один продукт. В частности, речь идёт о так называемом «водном голодании». Это такая диета, по которой есть вообще нельзя. Можно лишь пить воду, кофе или чай. Её активно пропагандируют в социальных сетях. Однако по словам экспертов по расстройствам питания, такое может привести практически к анорексии. Они рекомендуют избегать подобного, даже если необходимо очень быстро сбросить вес. Специалисты говорят, что на зимние праздники очень часто подобное происходит.

Однако из-за «водного голодания» страдают внутренние органы и сердце. Организм воспринимает подобную диету, как практически чрезвычайную ситуацию. Тело не пользуется запасенным жиром, «питаясь» ресурсами, которые содержит в себе мышечная ткань. Соответственно, сердце это тоже некоторым образом истощает.

По словам нефролога Джейсона Фанга, такую диету можно использовать, только если есть определённые группы людей и когда контролирует врач. В частности, пациенты, у которых ожирение или диабет второго типа. Как отмечают эксперты, чтобы поддержать любую диету, человеку не желательно сбрасывать больше 1 килограмма за неделю. Также не должны быть слишком сильными физические нагрузки.

Специалисты отмечают, что нельзя перенапрягать слишком организм. Если вы выбрали какой-то один вариант для похудения, то прежде, чем пользоваться другим, сначала необходимо проконсультироваться с врачом и сдать соответствующие анализы. Возможно, сильные нагрузки действительно позволят сбросить вес достаточно быстро, однако потом станет плохо, и вы снова всё наберёте, потому что не выдержите. Погоня за «идеалами красоты» обернётся полным крахом. Также необходимо подбирать такие диеты, где нет продуктов, на которые у вас аллергия или просто не очень хорошая реакция организма.