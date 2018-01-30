К 2020 году на орбиту Земли выведут спутники-заправщики

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xНа орбите появятся спутники-заправщики, которые помогут другим космическим аппаратам продолжить наблюдение за Землей и Космосом. К 2020 году их на орбиту выведет компания Effective Space.

На орбите очень большое количество летательных аппаратов, которые уже сейчас требуют дозаправки. Разработчики компании Effective Space сообщают, что уже к 2020 году они планируют вывести на орбиту два аппарата для дозаправки спутников, которые уже использовали свое топливо.

Работу по корректировке высоты орбиты будут производить спутники связи при помощи современных двигателей. Сообщается, что запасы топлива для таких аппаратов будут ограничены. Спутники, которые сейчас пребывают на орбите, имеют запасы топлива на 10-15 лет. Специалисты рассказали, что после завершения работы они начнут постепенное снижение и сгорят в атмосфере.

Разрешить такие проблемы помогут спутники-дозаправщики, которые способны переносить на своем борту несколько сотен литров горючего. Также дозаправщики смогут проводить утилизацию старых спутников связи, которые уже не подлежат использованию. На производство таких спутников руководство компании Effective Space подписало договора уже с несколькими корпорациями связи. В скором времени Effective Space определит победителя тендера и приступит к созданию космического дозаправщика.