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Китайские учёные создали новые уши для детей, больных микротией

Сегодня, 05:30

Китайским учёным удалось вырастить уши для детей, страдающих микротией. Такой дефект характеризуется плохим врождённым развитием ушной раковины либо вообще её отсутствием.

Для создания данного органа использовали систему 3D-печати. В данном направлении эксперимент стал первым. Специалисты отмечают, форма использующихся хрящей имела соответствие с другими хрящами пациента. После создания органа детям переконструировали ушную раковину. В этой области исследования проводили несколько лет. Тем не менее сейчас нужно развивать проект. Тогда будет поток операций. Пациенты будут проходить наблюдение в ближайшие годы. При этом специалисты будут наблюдать развитие органа. Следует отметить, микротия встречается у одного из 5000 тысяч младенцев.


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