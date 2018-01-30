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В NASA наняли офицера, который должен предотвратить вторжение инопланетян

Сегодня, 17:00

Астробиолог Университета Индианы Лиза Пратт стала официальным офицером планетарной защиты и теперь будет работать на американское агентство NASA. Именно Пратт должна будет предотвратить вторжение инопланетян спасти землян.

Как передает портал «ВладТайм», в NASA наняли на работу человека, который будет отвечать за то, чтобы человечество не загрязняло окружающую среду, а также, чтобы инопланетные микроорганизмы не попадали на нашу планету или не были случайно принесены астронавтами. Также Пратт будет ответственна за то, чтобы Замлю не атаковали гуманоиды. «Я очень рада возможности внести свой вклад в миссию по охране Земли в решающий момент человеческой эволюции и развития науки», - сказал Пратт.

Лиза Пратт была членом факультета общественных и экологических проблем в Индианском университете в Блумингтоне с 1987 года, где она изучала, как микроорганизмы адаптируются к экстремальным условиям. Уже 5 февраля офицер прибудет на свое рабочее место в штаб-квартире NASA в Вашингтоне, округ Колумбия.


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