Ученым удалось определить активность частей гиппокампа

Сегодня, 03:15

Ученым удалось определить части гиппокампа, отвечающие за воспоминания. Такое исследование провели специалисты из Калифорнийского института

Мозг человека для ученых и медиков сохраняет еще множество тайн. Все его ресурсы и возможности до конца не изучены, что дает широкое поле для деятельности специалистов.

Так, ученые из Калифорнийского института Дейвиса (США) несколько лет занимались изучением гиппокампа, руководителем исследовательской группы стал профессор Чарана Ранганата. Сообщается, что для проведения эксперимента, ученые взяли группу людей в количестве 28 человек.

Известно, что каждый подопытный в виртуальной реальности посещал короткие экскурсии и различные помещения. По информации ученых, посещение домов влияет на формирование пространственной памяти, а экскурсии влияют на эпизодическую память. После виртуальной прогулки. Каждый участник эксперимента должен был указать на картинках, где он видел тот или иной объект. За выполнением поставленного задания следили ученые и анализировали их влияние на работу гиппокампа. В эксперименте был задействован аппарат фМРТ сканирования.

Напомним, что гиппокамп – часть головного мозга, которая выполняет функцию создания и хранения воспоминаний человека. Он состоит их 4-х отделов СА1, СА2,СА3, СА4.

Американские ученые сообщают, что первый отдел проводит идентификацию объектов, которые показаны в одной локации. СА2 и СА№ выполняют работу по формированию в памяти человека объектов, которые возникают в различных эпизодах. Специфические черты, которые способны различить объекты, формируются в гиппокампе в отделе CA23DG.