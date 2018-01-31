Учёным впервые удалось вырастить клетки человеческой плаценты

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Учёные впервые смогли вырастить клетки плаценты человека. Первоначально специалистам удалось получить стволовые клетки трофобластов, после чего они были помещены в растительной среде, но клетки не прижились и погибли.

Как говорит профессор и управляющий группой Такахиро Арима, вышеупомянутые клетки являются двигателем во взаимодействии плода и матери. Такие клетки защищают плод от внешней среды. После этого они играют роль плаценты. А отсюда обеспечение необходимыми веществами и выведение отходов. Другая сторона медали это то, что отсутствие баланса этих клеток может способствовать выкидышам во время ранних стадий беременности. Именно поэтому важным фактором является исследование развития и функций трофобласта. Специалисты утверждают, что для жизни и выполнения своих задач клеткам чтобы одни белки активировались, а другие ингибировались, что собственно и сделали в результатах опытов.

Группа американских и китайских учёных синтезировала необычный химический раствор, который помог вырастить из стволовых клеток зародышевые и незародышевые ткани.