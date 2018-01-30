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Житель Приамурья отчеканил монеты из обшивки ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Сегодня, 14:14

В Амурской области умелец их города Зея отчеканил сувенирные монеты из обшивки первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а». При этом мастер взял патент на название своей «валюты» «циолковые». Конечно, имелся в виду ученый и энтузиаст покорения космоса Константин Циолковский.

Как сообщает умелец, ступень ракеты-носителя не падала к нему в огород. Фрагмент космического аппарата был официально куплен у Роскосмоса. При этом сумма сделки не называется. Тем не менее, мастер за несколько недель отчеканил 200 монет номиналом в один «циолковый». На аверсе отчеканена литера «С», означающая первую букву фамилию российского ученого в латинской транскрипции, а также стилизованная ракета.

По словам жителя Приамурья, с Роскосмосом уже было оговорено, что первая партия монет будет с ближайшим грузом отправлена на Международную космическую станцию для членов экипажа. Далее в планах мастера расширить ассортимент номиналов на шесть позиций. На последующих монетах будут запечатлены наиболее известные люди, причастные к покорению космоса. Например, Сергей Королев и Юрий Гагарин.


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