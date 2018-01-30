Ученые рассказали о пользе средиземноморской диеты при беременности

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Ученые установили пользу средиземноморской диеты, включающей в себя орехи, свежи фрукты и овощи, для беременных женщин. Открыть уникальное свойство данного рациона специалистам удалось во время лечения бесплодия у представительниц прекрасного пола.

В своем исследовании ученые задействовали 244 женщины, проходящие процедуры для лечения бесплодия. Объекты изучения рассказали специалистам о своем рационе в последние полгода. Исходя из полученных сведений, эксперты разделили представительниц прекрасного пола на 3 группы, в зависимости от приближенности их диеты к средиземноморской. Как оказалось, женщины из третьей группы (самой приближенной к состоящему из орехов, свежих овощей и фруктов рациону) имели наиболее явные успехи в борьбе с бесплодием. Также у привержениц средиземноморских диет в 2,7 раза больше вероятность вынашивания здорового ребенка, нежели у будущих мам, потребляющих насыщенные жиры.

Отметим, помимо орехов, свежих овощей и фруктов, средиземноморский рацион включает в себя бобовые, рыбу, нерафинированное оливковое масло, а также, иногда, вино.