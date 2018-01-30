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Ученые назвали благоприятные для долгой жизни города России

Сегодня, 13:52

Ученые из НИУ ВШЭ провели социологическое исследование. После было дано заключение в научной статье по соотношению и взаимосвязи долгой жизни и городов России. Так, благоприятными признаны Москва и Санкт-Петербург.

Социологический эксперимент проведенный исследователями из ВШЭ подтвердил мнение о долгой жизни в городе. Так, специалисты установили, что женщины из Москвы в среднем на 8,3 года живут дольше, чем жительницы других городов и сел страны. Что касается мужчин, то столичные представители сильного пола наслаждаются жизнью на 5,3 года дольше.

К слову, британские ученые опубликовали новую статью в журнале European Journal of Epidemiology. В статье сказано, что существуют риски раннего выхода на пенсию. Среди главных болезней деменция - потеря вербальной памяти, отвечающая за способность человека запоминать текстовую информацию.


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