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В ОАЭ намерены создать первый космический госпиталь

Сегодня, 00:30

Объединенные Арабские Эмираты заявили о своем вкладе в международную программу по освоению космического пространства. В частности, в Министерстве здравоохранения страны заявили о намерениях создать и построить первый в мире космический госпиталь.

По словам авторов проекта, ОАЭ имеют все финансовые и технологические возможности для полноценного участия в международных космических проектах. Пока речь не идет о создании космических аппаратов, но специалисты готовы приступить к разработке медицинской инфраструктуры, которая позволит оказывать экипажам космических станций полноценную и квалифицированную медицинскую помощь.

На первом этапе в основу проекта заложено использование нанотехнологий, которые позволят на Земле контролировать лечение в космическом пространстве. Также широко будет представлена система телемедицины. На следующем этапе, который приурочен к миссии ОАЭ на Марсе через 22 года, уже будет разработана структурированная платформа для развертывания полноценных космических госпиталей.


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