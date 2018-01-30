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Искусственная звезда Humanity Star выведена на орбиту

Сегодня, 13:12

Коммерческая компания Rocket Lab сообщает об успешном запуске пассивной геодезической сфере под названием «Humanity Star». Астрономы возмущены, поскольку искусственная звезда уступает по яркости только Луне. Существовать выведенная на орбиту «Звезда человечества» будет девять месяцев.

Астрономы обеспокоены выведением на орбиту геодезической сферы Humanity Star. Причиной раздумий стало яркое освещение от искусственной звезды. Известно, что наблюдать за спутником можно около девяти месяцев, после чего он перейдет в плотные слои атмосферы и будет уничтожен.

Новинка была запущена в космическое пространство со стартового комплекса в Новой Зеландии. Авторами и исполнителями проекта стали сотрудники компании Rocket Lab.


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