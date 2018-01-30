Забытый антибиотик из 70-х поборол современные супербактерии

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Группа австралийских исследователей разрабатывает новый антибиотик, способный противостоять мимикрирующим бактериям. Специалисты с удивлением обнаружили, что давно забытый препарат октапептин, созданный в начале 70-х годов прошлого столетия, с легкостью убивает патогены, приспособившиеся к современным средствам. Открытие было сделано совершенно случайно.

Широко известно, что болезнетворные бактерии постоянно эволюционируют и за короткий промежуток времени «обучаются» противостоять новым видам антибиотиков, перестраивая свою структуру на генном уровне. В этой «гонке вооружений» человечество далеко не всегда одерживает долгосрочную победу. Октапептин, забытый из-за лавины новомодных препаратов, представляемых конкурирующими фармацевтическими концернами, давно остался в тени.

Однако оказалось, что именно этот антибиотик способен в настоящее время успешно бороться с такими бактериями, которые имеют стопроцентный иммунитет к современным антибиотикам. Ученые назвали это «ретроспективной ловушкой». Бактерии просто «забыли» свои защитные средства полувековой давности и уже не могут перестроится в обратном направлении.