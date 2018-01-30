Уфологи паникуют: Два штата США подверглись вторжению НЛО

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Уфологи в США подняли настоящую панику среди населения и сообщения о массовой атаке НЛО дошли уже до правительства. Сообщается, что группа пришельцев на космических кораблях появились сразу в двух американских штатах.

Эксперты организации NUFORC проинформировали, что впервые гуманоиды стали нападать на землян группами. Приборы зафиксировали инопланетные тарелки сразу в двух штатах – Флориде и Калифорнии. Изначально НЛО увидели в Голливуде, где пролетел корабль особо крупных размеров.

После чего очевидца утверждали, что ещё пять НЛО видели в штате Калифорния, а именно в Пасадина и курортном городе Карлсбад. Уфологи заявили, что ранее НЛО целыми группами ещё не атаковали одну страну.