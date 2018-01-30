Учёные: Рак развивается из-за жирной пищи

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Учёные утверждают, что жирная пища может способствовать возникновению рака. Исследования в лабораториях показывают, что увеличение концентрата холестерина влияет на рост и деление клеток в кишечнике.

Для опытов работники Калифорнийского университета использовали мышей. Им изменили ген, который кодировал белок, а он в свою очередь отвечает за контроль фосфолипидов. Как оказалось, если его отключить, произойдёт увеличение уровня холестерина. Поэтому одной из причин развития рака является бесконтрольное размножение не целостных клеток.

Рост опухолей может увеличиваться в сто раз. Эксперты предупредили, продукты содержащие жир и углеводы способны провоцировать количество холестерина в организме. Поэтому в качестве профилактики рекомендуют снизить употребление красного мяса и продуктов молочного питания.