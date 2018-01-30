VistaNews.ru


Учёные: Рак развивается из-за жирной пищи

Сегодня, 12:26

Учёные утверждают, что жирная пища может способствовать возникновению рака. Исследования в лабораториях показывают, что увеличение концентрата холестерина влияет на рост и деление клеток в кишечнике.

Для опытов работники Калифорнийского университета использовали мышей. Им изменили ген, который кодировал белок, а он в свою очередь отвечает за контроль фосфолипидов. Как оказалось, если его отключить, произойдёт увеличение уровня холестерина. Поэтому одной из причин развития рака является бесконтрольное размножение не целостных клеток.

Рост опухолей может увеличиваться в сто раз. Эксперты предупредили, продукты содержащие жир и углеводы способны провоцировать количество холестерина в организме. Поэтому в качестве профилактики рекомендуют снизить употребление красного мяса и продуктов молочного питания.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.