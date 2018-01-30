VistaNews.ru


Ученые нашли способ слышать под водой

Сегодня, 11:51

Мировые ученые научили аквалангистов слышать речь находящихся на поверхности воды людей. Уникальная разработка специалистов позволит в десятки раз повысить проводимость звука.

Дабы сохранить энергию переходящего из воздуха в водную среду звука, ученые обмотали специальную рамку из алюминия кусочками латекса, закрепив данную конструкцию на мембране. Как итог, специалистам удалось увеличить проводимость звука в разы. Отмечается, потери при переходе энергии из воздуха в воду составили не более 6%. Теперь аквалангисты смогут слышать речь находящихся на поверхности воды людей так, как будто последние стоят рядом, однако разговаривают шепотом.

В настоящее время ученые пытаются выяснить, где лучше всего использовать их нововведение. Также специалистам предстоит решить проблему невозможности использования уникальной преобразовывающей конструкции на больших глубинах.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.