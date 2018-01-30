Ученые предсказали переход человечества на вегетарианскую пищу

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Вегетарианство становится все более популярным и распространенным в наши дни. Миллионы людей по всему миру отказываются от потребления мяса, дабы сохранить здоровье себе и жизнь животным. Ученые спрогнозировали переход человечества на вегетарианство в ближайшем будущем.

За последние десятилетия медицина шагнула далеко вперед. Научному сообществу сейчас известно все о том или ином пищевом продукте и его роли в человеческом рационе. Для многих мясо является неотъемлемой частью трапезы, позволяющей насытиться жирными кислотами омега 3, 6 и 9, а также витамином В12. Вместе с этим, еда из животных отличается высоким уровнем холестерина, вредным для сердца. Также бытует мнение, что мясо провоцирует возникновение и развитие раковых клеток в организме человека.

Дабы очиститься от шлаков и защитить животных от неминуемой смерти, миллионы людей по всему миру массово отказываются от потребления мяса. Анализируя данный факт, ученые прогнозируют переход человечества на вегетарианство в недалеком будущем. К слову, человек – всеядное существо, а многие жизненно важные витамины можно получить из растительной пищи.