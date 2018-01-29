В "Кванторуме" подростки создали управление для "Федерации"

Вчера, 23:46

Юные участники технического центра «Кванториум» сумели разработать аппарат для управления кораблем «Федерация». Марина Ракова в рамках II Всероссийской конференции «Путь к успеху: стратегия поддержки одаренных детей и молодежи» сообщила представителям СМИ.

По словам Марины Раковой, молодые парни и девушки школьного возраста, которые состоят в членах центра «Кванториум», в последние несколько месяцев занимались процессом разработки аппарата управления космическим кораблем нового времени. Беспилотное воздушное средство будет стартовать впервые на орбиту в 2021 году. До этого момента «Федерация» пройдет этап тестирований.

При создании управления для «Федерации» была использована уникальная методика нейротехнологии. Категория возраста юных инженеров колеблется от 13 до 15 лет. Такое открытие и рвение молодых жителей страны доказывает, что россияне начинают проявлять свои таланты еще с раннего детства, продолжая развивать их в юности.