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Ученые из MIT научились перекрашивать предметы, распечатанные на 3D-принтерах

Вчера, 23:31

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) научились перекрашивать предметы, распечатанные на 3D-принтерах, в другие цвета.

Инновационную технологию назвали ColorFab. Она сочетает в себе функции обычного 3D-принтера и особый тип чернил. Активировать технологию можно потоком света. Таким образом, внешний вид напечатанного предмета будет меняться бесконечное количество раз.

Сначала система создает модель желаемого 3D-объекта, а затем предлагает выбрать окраску. С помощью технологии пользователи могут изменять цвета отдельных частей или предмета целиком.

Для того, чтобы создать особые чернила, Штефани Мюллер, одна из разработчиков, применила обычные краски, фотоинициатор и фотохромные чернила — такие, которые могут менять цвет в зависимости от освещения.


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