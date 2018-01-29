Ученые: Космическая пыль может убить Землю

Вчера, 22:11

Ученые убеждены, что космическая пыль может уничтожить все живое вокруг. Ведь каждый день этого вещества оседает на поверхности Земли до 60 тонн и она полна бактериями.

По последним открытиям ученых, огромную опасность для всего живого на Земле может представлять космическая пыль, которая есть везде. По наблюдениям специалистов, ежедневно партии пыли находят свое место на поверхности нашей планете. Суммарное количество дневного осадка этого вещества достигло числа 60 тонн. Источником космической пыли являются галактики в космосе, в том числе и Млечный Путь.

Это сырье выступает результатом продукции распада в космическом пространстве. По мнению экспертов, каждая пылинка имеет на себе некоторые органические соединения. Ученые обеспокоены, что в какой-то момент на Землю с пылинками прилетят бактерии, которые смогут развиваться в земных условиях. В настоящее время астронавты передали лаборантам образцы Bacillus pumilus. Именно химики смогут поставить окончательную точку в этом споре.