Физики МГУ научились распознавать сигналы из космоса

Вчера, 21:07

Физики, представляющие МГУ имени Ломоносова, разработали алгоритм и научились распознавать сигналы из космоса. Результаты научной работы опубликованы на страницах Radio Science.

Российским ученым удалось создать пакет компьютерных программ для эффективного анализа данных, поступающих со спутников-георадаров, которые занимаются исследованием поверхности планет. Часто получаемые информации сопровождаются шумами, мешающими достоверно анализировать ситуацию. Новый алгоритм фильтрует сигнал радара настолько, что данные получаются практически «чистыми». Для его создания российские ученые использовали вычисления на суперкомпьютерных комплексах.

По словам Ярослава Илюшина, одного из авторов работы, они применили новый теоретический подход в виде модели ионосферы. Алгоритм планируют использовать при исследовании Луны, Марса и спутников Юпитера.