В России разработчики назвали сроки запуска орбитальной обсерватории

Вчера, 20:21

В России разработчики назвали официальные сроки запуска орбитальной обсерватории «Спектр-РГ». По словам Юрия Ковалева, главы научной программы проекта «Радиоастрон», это планируют провести на рубеже 2018 и 2019 годов.

Основной задачей орбитальной обсерватории выступает изучение Вселенной в рентгеновском и гамма-спектральных диапазонах. Запуск планируют совершить при помощи ракеты «Протон-М» в точку Лагранжа L2, именно в ней фиксируют уравновешивание тяготения Земли и Луны.

Этот аппарат станет первым отечественным устройством, установленным в той точке. Изначально разработчики планировали запустить «Спектр-РГ» в 2014 году, но после этого дата несколько раз переносилась. По словам Юрия Ковалева, все специалисты, работающие над проектом, надеются, что он будет реализован на рубеже 2018 и 2019 годов.