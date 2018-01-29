Редактирование ДНК. Как генная инженерия лечит рак?

Вчера, 20:03

Редактирование ДНК – одна из современных тенденций в современной науке. Многие учёные задумываются над тем, может ли это быть безопасно и к чему вообще приведёт. Изменение генов человека рассматривается, как вариант блокирования реакции на определённые заболевания. В частности, учёные обнаружили, какие белки способствуют появлению определённой формы рака, а также болезни Альцгеймера.

Если изменить их количество, то теоретически человек получит частичный иммунитет. Однако пока исследователи очень осторожны в своих экспериментах. Технология редактирования генов не считается до конца надёжной. Она постепенно начинает применяться, однако не относится к разряду стопроцентной панацеи. Некоторые учёные считают, что проникновение в гены может привести и вовсе к непоправимым последствиям, поскольку нет полной информации о них. Другие заявляют, что всё наоборот – давно было пора освоить эту технологию, ведь только она способна улучшить жизнь человечества.

Есть мнение, что примерно через четверть века редактирование генов достаточно плотно войдёт в практику, в частности, как лечебный метод. Такого мнения придерживаются в Китае, где не так давно вылечили маленькую американку. У неё была лейкемия, и ничего не помогало. Тогда применили генную инженерию, взяв технологию редактирования ДНК, CRISPR. Девочке удалось помочь, однако сомнения у учёных остались. С другой стороны, если не генное редактирование, то что ещё может помочь человечеству? В основном, среди последних разработок лекарства на основе стволовых клеток или другого из организма человека. Некоторые также предлагают задействование определённым образом электричества.

Насколько это действительно выйдет удачно, покажет время. Эксперты отмечают, что полноценно полагаться всё время на существующие методы или те, что разрабатываются, до конца нельзя. Так или иначе, однако все они ориентированы на существующие симптомы и результаты исследований заболеваний. С другой стороны, имеет место постоянное развитие и мутации тех или иных вирусов. Это происходит гораздо быстрее, чем можно было бы ожидать.

Соответственно, и генное редактирование, и иные методики весьма условны. Во всяком случае, до тех пор, пока учёные не изобретут некий общий метод для борьбы со всевозможными инфекциями, однако если такое и случится когда-то, то, скорее всего, не в ближайший век.