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Ученые математически объяснили изменчивость поведения кольца Сатурна

Сегодня, 04:15

Международная группа ученых, куда входили и российские астрофизики, смогли смоделировать непрогнозируемые ранее распады вещества в кольцах Сатурна. Для этого была применена классическая, но эффективная модель математического расчета с привлечением инновационных компьютерных технологий.

Давно известны условия формирования колец Сатурна из истонченных скоплений льда и пыли, которые собственно и формируют привычную конфигурацию. Однако стройную теорию ученых всегда разрушало поведение кольца, обозначенного как F, которое по необъяснимым с точки зрения физики причинам, то исчезало, выбросив свои составляющие в космос, то вновь формировалось в прежнем виде.

Оказалось, что именно это кольцо, которое наиболее освещено и приемлемо для детального изучения, показывает изменчивость, периодичность, но не хаотичность постоянного изменения всей системы колец вокруг Сатурна. При помощи новой математической модели ученым удалось пересмотреть значение гравитационной составляющей к скорости вращения частиц.


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