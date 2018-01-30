Кишечные паразиты разрушают клетки, притворяясь человеческим белком

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Британские биологи выяснили, что кишечные паразиты лямблии выделяют в свою окружающую среду такие белки, которые замаскированы под человеческие. После этого они начинают разрушать клетки кишечника.

Лямблии открыл Антони ван Левенгук ещё больше 300 лет назад. Этот паразит является маленьким организмом, размер которого составляет всего 10-20 микрометров. Лямблия имеет четыре жгутика, которые считаются ни животными, ни грибом и ни растением. Учёные отнесли их к протистам. Кишечную лямблию считают одной из самых распространённых представителей рода. Проживает она в человеческом кишечнике, вызывая у него диарею. По официальным данным, каждый год лямблиозом заражается 200 млн человек.

В исследовании учёные рассматривали белки лямблий и то, как они взаимодействуют с клетками человека. Для этого их вырастили в специальной питательной среде.

Одно из веществ, которое выделяют лямблии, является тенесцином. Последнее очень схоже с человеческими белками. Они применяются организмом для создания «хозяину» вреда, останавливая заживление ран и перенастраивая контактов между клетками. Кроме этого, когда разрушаются клетки кишечники, лямблии освобождают вещества, на которые «налетают» условно-патогенные обитатели кишечника. Это нарушает баланс в организме, но лямблии там размножаются быстрее.

Исследователи собираются выяснить, есть ли шанс остановить лямблиоз, заблокировав действие этих белков.