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Красноярские ученые изобрели метод разрушения раковых клеток

Сегодня, 02:45

В Красноярске исследователи из регионального отделения РАН сделали революционный шаг в методике излечения онкологических заболеваний на двух первых стадиях. Ученые изобрели методику разрушения раковых клеток посредством наночастиц золота.

В предоставленном отчете исследователей сообщается, что после длительных и целенаправленных экспериментов, был разработан механизм точечного воздействия микрочастиц золота с дополнительным термальным воздействием на клетки уже сформировавшейся злокачественной опухоли. Золотые частицы доставляются в организм на молекулярном уровне, после чего лазерный луч нагревает их, что приводит к полному разрушению раковых клеток.

Ученые при этом сообщают, что проведенные эксперименты на лабораторных животных доказывают полную безопасность методики для здоровых тканей. Пока что группа исследователей, объединяющая специалистов разных научных направлений, продолжает испытания на грызунах. Клиническое тестирование начнется только после достижения устойчивого результата.


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