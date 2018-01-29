Инфекция - двигатель эволюции. Что согревает человеческое тело?

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Французские исследователи обнаружили основной производитель тепла в организме человека. По их мнению, это митохондрии, которые расщепляя глюкозу и иные вещества, питающие организм человека, высвобождают энергию, меньшую половину превращая в молекулы аденозинтрифосфата, а три пятых ее выделяя как тепло. Кроме того, американские и японские ученые полагают, что без вирусов не было б сложных форм жизни.

Установлено, что митохондрии поставляют энергию для клеток тела человека, но при этом из-за малых размеров точно установить их температуру пока невозможно. Человеческое тело, как и иные тела млекопитающих, имеет свойство сохранять температуру благодаря регулярному сжиганию питательных веществ. Поддерживая ее в определенных границах и разогревая органы тела, невзирая на исключения, приблизительно равномерно.

При помощи, созданной для замера температуры клетки термометра-молекулы, исследователи установили, что температура митохондрии, порой достигает пятидесяти градусов и поэтому горячее среды в которой находится. Вначале такие показания вызвали сомнения, так как большинство белковых молекул разрушаются при более низкой температуре. Но выяснилось, что пятидесятиградусная температура митохондрии, в общем, не воздействовала на нагревание самих клеток организма человека. Ученые считают, что выяснив более подробно причину регуляции температур митохондрий, им удастся выяснить причины различных темпов изнашивания человеческого тела.

Помимо этого американские и японские ученые выяснили, что на иных планетах нашей системы вполне возможно существование вирусов являющихся инфекционными агентами без которых не было б возможным возникновение сложных форм жизни.

Ученые пришли к выводу, что частицы вируса состоящие из нуклеиновой кислоты и белков, с легкостью выбрасываются за границы земной среды, а их вирионы оказываются на иных телах в открытом космосе. Поэтому полиовирусы и бактериофаги, способные к выживанию в вакууме и при ионизирующем космическом излучении, вполне могли интегрироваться в космос в момент сближения с нашей планетой метеоритов, что происходит и на иных планетах из числа жизнепригодных. Ученые считают, что именно инфекционные агенты являются двигателями эволюционных процессов, без которых нереальным выглядит проявления сложных форм жизни.

Пока не найдены методы выявления вирусов на иных телах в космосе, по причине неимения совокупных для этого биомаркеров. Но в, то, же время исследователи предложили применить для этого трансмиссионный электронный микроскоп (предназначен для извлечения картинки тончайшего замера, около одной десятой микрометра, методом пропуска сквозь него пучка электронов). Это позволит выяснить присутствие вирионов и их своеобразные морфологические способности. Но пока, из-за габаритов и массы существует проблема в установке на КС этих микроскопов.