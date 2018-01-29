Жизнь против коммерции: Установлена формула быстрого старения человечества

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Цивилизация дала миру возможность меньше работать. Сложные механизмы делают за считанные минуты то, что человек мог бы совершить минимум за час. Предполагается, что именно таким образом можно улучшить жизнь. Однако есть большой парадокс – люди не умирают меньше с увеличением числа технологий. Едва ли не каждый день сообщается о появлении нового вируса либо о том, что какой-то микроорганизм, распространяющий болезнь по организму, мутировал, и существующими лекарствами его больше не вылечить. При этом, такая ситуация с наиболее тяжёлыми заболеваниями – СПИД и рак. В отношении первого и вовсе не существует никакой панацеи. Специалисты не справляются с существующими заболеваниями, и их становится всё больше.

Одновременно с этим появляются супер-автомобили, могущие даже летать, смартфоны с миллионом функций и «умные» дома. Однако во всём быстро находят недостатки. Например, покрытие дисплеев ярких смартфонов часто вредит зрению. Известны случаи, когда потребители жаловались на катаракту и прочее. С другой стороны, имеют вес и особенности производства. Например, не так давно разгорелся скандал, когда узнали, что для изготовления неких гаджетов в добровольно-принудительном порядке отправляли на производство студентов, не соблюдая никаких общепринятых норм.

Важна была исключительно продажа товара, чтобы получить прибыль. Это работает во всех случаях. Люди, живущие рядом с промышленными объектами, нередко жалуются на то, что у них возникают проблемы со здоровьем. Только за январь и только на территории России зафиксировано минимум три таких случая – в Волгограде, с. Боровиха Первомайского района на Алтае и в дагестанском посёлке Берикей.

Сладкие химические запахи, выбросы вредных отходов в местные водоёмы, что приводит в заражению самого важного для жизни природного ресурса, а потом и отравление почвы. Одна из жертв пожаловалась на то, что у неё появилось после этого онкологическое заболевание, а у женщины маленький ребёнок, которого она уже не сможет теперь кормить.

Проводилось немало исследований, доказывающих, что следует ограничить деятельность заводов и вообще промышленности. Например, в одной из последних научных работ говорится, что загрязнённый воздух может повлиять даже на генетическом уровне. Дети, рождающиеся в городах, где есть вредные предприятия, включая даже угольные электростанции, потом становятся физически слабее.

Цивилизация даёт что-то хорошее? С одной стороны, безусловно. Каждый предприниматель скажет, что новый завод – это рабочие места, возможность что-то приобрести по более выгодной цене, поскольку обязательно задействуется какая-то интересная технология, и так далее. Однако стремление получить больше денег сводит на нет все намерения, даже если они первоначально действительно были направлены на добро.