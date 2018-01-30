Ученые определили, как змеехвостки видят без глаз

Сегодня, 00:45

Международная группа ученых, занимающаяся исследованиями в сфере биологии, выяснила, как змеехвостки могут видеть при отсутствии глаз и даже различать свет и тень, не имея при этом мозга.

Научные работники утверждают, что родственница морской звезды змеехвостка имеет по всему телу большое количество клеток, которые чувствуют свет, благодаря им она может сканировать дно моря и даже, несмотря на отсутствие мозга, прятаться от света в ближайшую тень, которую она чувствует на расстоянии 40 см.

Изначально специалисты считали, что змеехвостка может чувствовать свет за счет кристаллоподобной структуре, размещенной по всему скелету. Однако детальное исследование оказало, что это не так. Из-за того, что нервные клетки находились между кристаллами, они не могли принимать сфокусированный свет.

Затем учеными были обнаружены клетки, в состав которых входили фоточувствительные рецепторы, которые вплотную были приближены к нервным окончаниям. Из этого последовал вывод, что благодаря им змеехвостка может видеть.

Кстати, многие примитивные беспозвоночные существа также могут видеть в условиях отсутствия мозга и глаз, так что змеехвостки не единственные в этом плане.

Данный факт может пригодиться роботехникам и разработчикам алгоритмов, с помощью которых возможно распознавание образов, независимо от центрального источника обработки данных.