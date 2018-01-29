Ученые: Найдена самая горячая точка в теле человека

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Французские ученые, представляющие Парижский университет, во главе с Домиником Кретьеном нашли самую горячую точку в теле человека. Научная работа опубликована на страницах PLoS One.

Главным источником тепла в организме является митохондрия, которая находится в каждой клетке. Ее основной целью является расщепление питательных веществ, в результате происходит высвобождение энергии. Из нее 40% превращаются в молекулы аденозинтрифосфата (особая клеточная энерговалюта), а 60% уходят в виде тепла.

Французские ученые решили установить, сколько именно тепла производит митохондрия. Для этого эксперимента ученые создали молекулу-термометр, яркость которой падала на 3% при повышении температуры всего на один градус. Молекула цеплялась за выросты на мембране митохондрии и смогла передать необходимые данные. Было установлено, что сами митохондрии на десять градусов теплее, чем все вокруг их. Внутри этой уникальной органеллы температура достигла колоссальных 50 градусов, но это не влияет на сами клетки, которые, в основном, гибнут при плюс 45 градусах.