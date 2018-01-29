Уфологи рассекретили страны, которые регулярно посещают пришельцы

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Опытные охотники за НЛО рассекретили пятерку стран, куда ежегодно регулярно на своих НЛО прилетают инопланетные существа. Именно в этих токах уфологи фиксируют самую большую активность пришельцев.

В первую очередь охотники за НЛО называют Чили. Именно эта страна является лидером по количеству зафиксированных случаев пришельцев. Из-за редких осадков, НЛО лучше всего можно рассмотреть даже в дневном небе. На втором месте идет Англия, где на полях в Уилтшире регулярно появляются новые инопланетные узоры. Тройку лидеров замыкает Австралия, где на безлюдную местность НЛО не только прилетают, но и совершают посадку.

Также стоит отметить, что в последнее время участили случаи НЛО и в столице Мексике. Однако чтобы не ездить далеко, пришельцев можно встретить и в России, а именно в Пермском крае. Уфологи отмечают данную местность аномальной, поэтому там часто появляются инопланетяне.