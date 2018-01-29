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Ученые назвали причину преждевременного старения

Сегодня, 11:56

Учеными США было проведено исследование, благодаря которому удалось выяснить причины преждевременного старения. Выяснилось, что данное явление зависит от теломер детей, рожденных в период функционирования или закрытия ТЭС.

Научные сотрудники Колумбийского университета утверждают, что дети, родившиеся вблизи угольной электростанции обладают короткими теломерами в отличие от тех малышей, которые родились после закрытия ТЭС.
Теломерами называют участки хромосом, которые предотвращают потерю ДНК при клеточном делении. Всего в эксперименте приняли участие 255 только что появившихся на свет малышей. Эксперты утверждают, что из-за коротких теломеров существует высокий риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, что также плохо влияет на продолжительность человеческой жизни.
Специалисты обращаются к правительствам стран с просьбой решать проблемы с загрязнением экологии, так как это имеет достаточное влияние на долголетие детей и взрослых.


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