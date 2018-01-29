Ученые создали «умные» окна, вырабатывающие электричество

Вчера, 23:45

Группа американских ученых на протяжении последнего десятилетия работала над созданием оконных стекол, которые по принципу «хамелеона» изменяли бы свою прозрачность в зависимости от внешней освещенности. Последние опыты позволили исследователям создать систему вырабатывания окнами электричества.

Как признаются сами разработчики, настолько глобальные цели они в начале своих исследований не ставили. Однако после серии удачных опытов стало понятным, что прозрачность стекла может не только регулировать оптимальную температуру в помещениях, но и генерировать электроэнергию солнечных батарей внутри пространства жилищных и офисных площадей.

Ученые скрупулезно подобрали ассортимент металлов и химических элементов, которые были внедрены в новый технологический способ производства стекла. Оказалось, что титанат кальция действительно является «драйвером» в получении фотоэлектричества. При этом самым важным является то, что степень освещенности внутри здания зависит от внешних погодных факторов. Такая технология позволяет в разы уменьшать потребление электроэнергии.