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Ученые создали «умные» окна, вырабатывающие электричество

Вчера, 23:45

Группа американских ученых на протяжении последнего десятилетия работала над созданием оконных стекол, которые по принципу «хамелеона» изменяли бы свою прозрачность в зависимости от внешней освещенности. Последние опыты позволили исследователям создать систему вырабатывания окнами электричества.

Как признаются сами разработчики, настолько глобальные цели они в начале своих исследований не ставили. Однако после серии удачных опытов стало понятным, что прозрачность стекла может не только регулировать оптимальную температуру в помещениях, но и генерировать электроэнергию солнечных батарей внутри пространства жилищных и офисных площадей.

Ученые скрупулезно подобрали ассортимент металлов и химических элементов, которые были внедрены в новый технологический способ производства стекла. Оказалось, что титанат кальция действительно является «драйвером» в получении фотоэлектричества. При этом самым важным является то, что степень освещенности внутри здания зависит от внешних погодных факторов. Такая технология позволяет в разы уменьшать потребление электроэнергии.


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