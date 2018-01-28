Эсперты: пророчества Нострадамуса начинают сбываться

Вчера, 21:26

Прогнозы Мишеля Нострадамуса постепенно начинают сбываться. Описанные события пугают нынешних людей.

Ранее Нострадамус предсказал преследование миллионов сторонников Фалунь Дафа в Китае, которые стартовали в конце минувшего века. Данное событие стало одним из жесточайших бедствий, а издевательства над людьми продолжаются по сей день.

Также Нострадамус говорил о стихийных бедствиях, которые обрушатся на планету. Ученый смог предсказать сейсмическую активность, затрагивающую запад Северной Америки и спровоцирует ударные волны невероятной мощности. В данное время существенные землетрясения произошли в Японии, Мексике и Новой Зеландии. Нострадамус писал в своих книгах, что «пожарный пояс» Тихого океана будет особенно активным, что вызовет несколько вулканических извержений и землетрясений. Извещал потомков алхимик и о новой Мировой войне. По его словам, она начнется после нападений исламских радикалов на территории Франции. Эта война, по мнению Мишеля Нострадамуса, станет самой длинной и ужасной для всех людей.