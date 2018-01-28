Астроном из Канады случайно нашёл потерянный 12-лет назад спутник NASA

Вчера, 21:18

В Канаде астроном-любитель случайно нашёл потерянный ещё 12-лет назад спутник NASA. Мужчина хотел обнаружить американский аппарат Zuma, но в один момент услышал позывные с зонда IMAGE. Примечательно, что специалисты потеряли его сигнал ещё в декабре 2005 года.

По информации Gizmodo, астронома-любителя зовут Скотт Тилли. Он 20 января предпринимал попытки найти секретный американский спутник Zuma, который 7 января упал в Индийский океан. Однако вместо этого канадец услышал позывные сигналы, которые издавал пропавший в декабре 2005-го космический аппарат IMAGE. Тогда его полётом управляли NASA.

О своей находке Скотт Тилли сообщил учёным. Теперь он вместе с ними занимается разработкой плана перезагрузки бортового компьютера IMAGE. Это необходимо для того, чтобы восстановить управление над спутником.

Данный зонд был запущен на околоземную орбиту 25 марта 2000 года. Тогда IMAGE в течение пяти лет успешно изучал магнитосферу нашей планеты. Но 18 декабря 2005 года по неизвестным причинам связь с ним пропала. В NASA его признали затерявшимся в космосе.