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В больницах Тюмени успешно используют мультидисциплинарный подход

Вчера, 21:05

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев считает это главным преимуществом здравоохранительных учреждений региона. Таким образом они выходят на новый уровень среди других больниц страны.

За прошедший год мультидисциплинарный подход стал "помощником" в 20 операциях. Его суть заключается в комплексном лечении, в частности в таких направлениях, как хирургия. Благодаря тесному сотрудничеству специалистам разного профиля удается намного эффективнее оказывать помощь больным.

Одной из наиболее сложных операций, проведенных с таким подходом, стала операция по удалению опухоли правой почки с прорастанием образования в диафрагму и нижнюю полую вену. Больные с такими повреждениями нередко (в 60% случаев) заканчивают летальным исходом.


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