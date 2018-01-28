Учёные: В созвездии Плеяд обнаружили две столкнувшиеся экзопланеты

Вчера, 19:44

В Плеяд вокруг звезды HD 23514 эксперты обнаружили столкнувшиеся две экзопланеты, очень похожие на Землю.

В ходе проведения исследования астрономы обратили внимание на скопление огромного количества пыли вокруг звезды HD 23514 в Плеяд. Это подтолкнуло ученых на дальнейшее, более детальное изучение небесного тела, после чего специалисты пришли к выводу, что возможно вокруг звезды происходит зарождение новых планет, которые как-то напоминают планету Земля.

По словам астрономов, источником формирования данной пыли могло стать столкновение космических объектов. Однако, если учесть, что возраст данной звезды уже превысил 100 миллионов лет, становится ясно, что ее планетарный диск уже давно разрушен, а из этого следует, что такое количество пыли формировалось и копилось довольно долго. Поэтому они предположили, что по космическим меркам столкновение произошло не так давно, а вскоре вокруг звезды сформируется новое небесное тело, размер которого, предположительно, будет равен Луне.