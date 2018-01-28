В Ростове жителей напугала военная машина, осуществляющая связь с НЛО

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В Ростове местных жителей очень напугала военная машина, осуществляющая, по их мнению, прямую связь с НЛО. К таким предположениям горожан подтолкнула высокая антенна над автомобилем.

В Сети местные пользователи уже приступили к активному обсуждению данного события. Общение набрало «обороты» после того, как в интернете появились кадры военного автомобиля, стоящего на территории жилой застройки.

При этом над ним возвышалась необычная антенна, которая была очень высокой. Некоторые сразу предположили, что военные используют её для общения с НЛО.

Другие, не верящие в иноземный разум, высказали своё опасение, что подобное устройство способно сильно облучить жителей близлежащих домов.

Нашлись и те, которые назвали себя специалистами в данном вопросе. По их мнению, это обычная релейная станция, занятая отправкой направленного сигнала на другую такую же. Радиус действия – около 40 километров.

Сигнал, якобы, идёт лишь в одном направлении, и не должен представлять особой угрозы для жильцов.

В то же время многие задаются вопросом, почему ранее в Ростове ничего подобного не случалось. Также труднообъяснимо, почему военные для своих тренировок избрали жилой массив.

Официальных комментариев по данному факту пока не поступало.