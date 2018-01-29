Учёные: Высадка на Марс в ближайшие 20-30 лет практически невозможна

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Учёные полагают, что высадка человека на Марс в ближайшие 20-30 лет едва-ли будет осуществимой. Сообщение об этом сделал Ян Вёрнер, возглавляющий Европейское космическое агентство (ЕКА).

Он проинформировал об этом СМИ после того, как Трамп озвучил содержание своих директив, как далее осваивать космические просторы.

Предполагается, что США имеют планы на протяжении ближайших лет вновь высадить астронавтов на Луне. Эта практика будет использована для более долгосрочных планов, касающихся покорения Марса.

Учёные ЕКА полагают, что данные планы выполнимы. В то же время, на них потребуется значительно больший период, даже при условии неограниченного финансирования. Вёрнер сообщил, до 2025 года высадки американцев на Марс не произойдёт.

Учёный не отрицает, что возглавляемая им организация будет участвовать в данном проекте. Также он выразил уверенность, что в этом полёте будет участвовать космонавт одной из стран ЕС. Взамен Европа готова предоставить США свои технологические возможности.

Именно отсутствием необходимых технологий глава ЕКА и поясняет невозможность скорой отправки экспедиции на Марс. Помимо того, его тревожат также вопросы, связанные с моральной этикой и ответственностью.

Путешествие будет длиться не менее двух лет, при полной невозможности возвращения на Землю.