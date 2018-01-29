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Ученые: Недостаток сна у детей приводит к ожирению

Сегодня, 04:45

Американские ученые, которые в последнее время проводят множество исследований по поводу проблемы ожирения, выяснили причину предрасположенности к патологии у детей. По мнению физиологов, риск набирания лишнего веса увеличивается с сокращением количества часов для полноценного сна.

Выводы ученых базируются на проведенном ими масштабном эксперименте, в ходе которого был изучен суточный режим более тысячи подростков, склонных к ожирению. Оказалось, что склонность к перееданию и отсутствие сна полностью взаимосвязаны. Благодаря навязанным стереотипам, дети не представляют просмотр телепередач или фильмов без одновременного поглощения вредных продуктов вроде попкорна.

В настоящее время большинство детей жертвуют полноценным ночным сном ради одновременного потребления визуальной продукции и вредной пищи. Отсюда возникают необратимые расстройства как психологического, так и физиологического свойства. Ученые по этому поводу бьют тревогу и настоятельно советуют родителям следить за режимом дня своих детей.


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